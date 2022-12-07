Van merkeze mevsimin ilk karı düştü; öğrenciler kar altında okullarına gitti

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkeze mevsimin ilk karı düştü. Okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Van merkezde etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.(DHA)

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