Van, Hakkari ve Bitlis’te 450 yerleşim yeri, kardan kapandı

Mehmet ÖZKAN- Harun AKSU/VAN, HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)- VAN, Hakkari ve Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 450 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası Bahçesaray’da 15, Başkale’de 61, Çatak’ta 20, Gürpınar’da 64, Edremit’te 1 ve İpekyolu’nda 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan 165 mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari’de ise 78 köy ve 137 mezra, Bitlis’te de 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İsviçre, (DHA)- Farklı milletlerden biliminsanları, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü…
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, gündüz almak için pazarlık yaptıkları 3 keçiyi sabaha…
BAKAN AKAR: KORGENERAL ERBAŞ SİLAHLI KUVVETLERE BÜYÜK HİZMETLER ETTİ Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit…
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlanmış, cansız bedeni çarşafa sarılı…
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da Engin Altun'a ait ev ailenin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye…
ANKARA'da kamu kurumlarında yapılan işlemleri hızlandırma vaadiyle 58 vatandaşı dolandıran suç örgütü, polisin düzenlediği operasyonla…