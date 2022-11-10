Van Gölü’nde 4.2 büyüklüğünde deprem

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ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Van Gölü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan verilere göre, saat 07.57’de merkez üssü Van Gölü olan Bitlis’in Ahlat ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar olmadığı bildirildi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde saat 06.08’de de 3.9 deprem meydana gelmişti. (DHA)

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