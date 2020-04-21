Bitlis’in Tatvan ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde geçirecek vatandaşlar, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrağıyla süsledi. Tatvan Belediyesi ise Van Gölü sahil şeridine 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı astı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için Bitlis’in Tatvan ilçesinde bayrak seferberliği başladı. Tatvanlılar, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı asarken, Tatvan Belediyesi de Van Gölü sahilindeki 50 metre uzunluğundaki direğe, 150 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı asarak dalgalındırdı. Sahil bandındaki parkta bulunan iskeleye kurulan dev Türk bayrağının, Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi’nin babası Yaşar Kaptan Çebi tarafından Tatvan Belediyesi’ne hediye edildiği belirtildi.

‘İLÇEMİZİN EN GÜZEL NOKTASINA KURULUMUNU YAPTIK’

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Doğu ve Güneydoğu’daki en büyük Türk bayrağının Tatvan’da dalgalandığını belirterek, ”Geçtiğimiz aylarda Tatvan Liman başkanımızın girişimleri ile Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin babası Yaşar Kaptan Çebi tarafından ilçemize yaklaşık 50 metre yüksekliğinde Türk bayrağı direği ve 150 metrekare bayrak hediye edildi. Biz de belediye olarak gerekli desteği vererek ilçemizin en güzel noktalarından biri olan sahilimize kurulumunu yaptık. İlçemizin en önemli simgelerinde biri olacak olan bayrağımız hayırlı olsun” dedi.