Bolu’daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sahne alan ünlü şarkıcı İzel, “Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, ‘Mide ameliyatı mı oldun?’ Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz” dedi.

TEM yolunun Bolu Dağı mevkiindeki AVM’de sahne alan İzel, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere saatler öncesinden gelip, beklemeye başlayan hayranları İzel’i ön sıralardan takip edebilmek için birbirleriyle yarıştı. Konserde İzel sevilen şarkılarını, hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konsere katılanlarla sohbet de eden İzel, zayıflamasının ardından çekilen fotoğraflarına ‘fotoşop’ yapıldığı yönünde eleştiride bulunanlarla ilgili izleyecilere “Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim” dedi.

İzel, 4 beden inceldiğini ifade ederek, “Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki ‘Mide ameliyatı mı oldun?’ Ben ödlek bir kadınım. Dünyanın en ödlek kadınıyım. Hayatta öyle şeyler olmaz” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde izleyiciler keyifli anlar yaşadı.