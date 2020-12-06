Valisi Doğan, tedbirlere uyulmasını istedi

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) – HATAY Valisi Rahmi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uyulması hususunda çağırda bulundu.

Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması amacıyla Valilik olarak gerekli önlemlerin alındığı belirtilen Hatay Valisi Rahmi Doğan, kişisel olarak pandemi kurallarına en titiz şekilde uyarak hem kendini korumaya, hem de topluma örnek olmaya çalıştığını ifade etti. Pandemi süresince kendisini maskesiz gören hiç kimsenin olmadığını dile getiren Doğan, “Şu an bile çift maske kullanarak çalışmalarımı yürütmekteyim. İlimizde yaka sayısının çok arttığı şu günlerde toplumun önünde olan kişilere ve kanaat önderlerine de birtakım sorumluluklar düşmektedir. Salgınla mücadelemizde bizlere destek olmaları, kurallara uyarak topluma örnek olmaları, davranışları ile yol göstermeleri ve bunu gerek tavırlarıyla gerekse sosyal medya yoluyla ortaya koymaları onlardan beklentimizdir. Virüsten kendimizi nasıl koruyacağımız belli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına şahsım da dahil olmak üzere hep birlikte uyacağız ve kalabalık ortamlarda bulunmayacağız. Eş-dost, akraba, aile ve ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya alacağız. Dostlarımızın, yakınlarımızın düğün, cenaze gibi özel günlerinde eskisi gibi bir araya gelmeyeceğiz. Bir süre tebriklerimizi de taziye dileklerimizi de telefonla ileteceğiz”dedi.

‘UYARILARIN LAFTA KALDIĞI NE YAZIK Kİ AŞİKARDIR’

Zor da olsa herkesin fedakarlık göstermesi gerektiğini vurgulayan Vali Doğan, şöyle devam etti: “Herkes birbirine aynı tavsiyelerde bulunurken, tavsiye sahiplerinin bu tavsiyelere başta kendilerinin uymadığı, uyarıların lafta kaldığı da ne yazık ki aşikârdır. Geldiğimiz nokta itibarıyla pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymadığımız takdirde canımızın yanacağını ve bu süreci toplum olarak çok zor atlatacağımızı üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz Valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri kademeli olarak almaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki bu tedbirlere uyacak olan bizleriz. Bu tedbirler, hâlihazırda bizi hastalıktan koruyacak yegâne yöntemdir. Her bir vatandaşımızın başına polis veya sağlık çalışanı görevlendirme imkânının olmadığını bilerek herkesi; daha dikkatli olmaya, kurallara bizzat uymaya, uymayanlara ise mesafe koyarak tavır alıp onları ikaz etmeye, sağlık camiamıza, güvenlik güçlerimize ve bu süreçte görev alan tüm personelimize yani Bizlere yardımcı olmaya, bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum.”

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