Valilikten tilkiye işkence edenlere adli işlem

- Reklam -

Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, tilkiye işkence eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 çocuk hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yüksekova’nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti. 3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu. Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Tilkiye işkence anları ise diğer arkadaşları tarafından cep telefon kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

HAKLARINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtilerek, “20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -