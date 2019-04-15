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15 Nisan 2019
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Valilik ODTÜ şenliklerini yasaklar mı?

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

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1986 yılından buyana kutlanan ODTÜ Bahar Şenlikleri, bu yıl Rektörlük tarafından “para ve insan kaynağı yok” diye yapılmayacağı açıklamış. Bunun üzerine çok sayıda ses ve sahne sanatçısı para almadan “Üniversiteye gelip şenlikleri şenlendireceğiz” şeklinde destek vereceklermiş.

İyi gelin, destek verin de izin olmadan nereye geleceksiniz birader? Hangi fakültenin çimenine salonlarına girecekseniz? Sizi kapıdan bile sokmazlar.
Bir de Ankara Büyükşehir, Çankaya, Yenimahalle ve Hatta Elmadağ Belediyeleri de “biz herkesin başkanıyız, bunlar bizim şehrin öğrencileri, 33 yıldır kutlanan şenliklerde kimsenin başını öne eğdirmeyiz” deyip imkanlarını seferber ederse, siz o zaman seyredin Eskişehir yolundaki şenlikleri.

Bir bakarsınız, “kamu güvenliği” gerekçesiyle Ankara Valiliği bir karar çıkarır, ÖDTÜ gibi Ankara’daki tüm üniversitelerdeki bu yıl bahar şenlikleri adıyla yapılacak tüm etkinlikleri yasaklar.

Doğru ya şenliklerin içinde ”bahar” kelimesi geçiyor. Yoksa esas gerekçe “Mart’tan sonra bahar” sloganını çağrıştırması mı?

BİN F-35’E, GİT IMF’YE

ABD’nin başkenti Washington’da yapılan Dünya Bankası-IMF Yıllık toplantıları sırasında yatırımcılar Türkiye’ye, “buralarda oyalanma, zamanımızı alma, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) git” demişler. Diğer söylenen de, geçen hafta ortasında açıklanan yapısal dönüşümün adımları başlıklı programı içindeki çelişkiler, belirsizlikler nedeniyle “bizi ikna etmediniz” lafları olmuş.
Bunları söyleyen kimlermiş? Dünya genelinde 8 trilyon dolar yani bizim gayrisafi milli hasılamızın iki katından fazlası bir parayı yöneten fon başkanları.
Toplantılardan ayrı, tesadüfe bakın aynı saatlerde ABD Başkanın danışmanlarına ve Dışişleri Bakanlılığı’nın sözcüleri F-35 savaş uçaklarının alımı konusunda “Rusya’dan S-400 füze sisteminden vazgeçmediği için yaptırımlar geliyor, Türkiye’yi cezalandıracağız” demişler.

Bir yanda IMF’ye git diyen para babaları diğer yanda Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım tehditleri.
Soru şu: Acaba S-400 işini bir şekilde ertelesek, F-35’ler gelse ve biz bunla binsek yine de IMF’e gidecek miyiz? Yani uçak karşılığı para alır mıyız yoksa hem uçak alıp hem IMF’nin kapısını çalacak mıyız?

BAKANLIK YALANLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı yatırımcıların “IMF’e git” nasihatlerini yalanlıyor. Yapılan açıklamada bu tür haberler aynı geçen yıl Ağustos krizi öncesindeki gbi bazı medya organların uydurması. Bu haberi uyduran Reuters Haber Ajansı ve Financial Times gazetesi gibi saygın ve itibarlı kuruluşlar.
Yazdıklarına, geçtikleri haberlere tüm dünya güven duyuluyor. Bir haberi kaynağına güvenmeden, bizdeki gibi masa başı kelime oyunlarıyla yazmazlar. İstediğin kadar yalanla.

Şu da var: eskiden bu IMF-Dünya Banksı toplantılarına bizden de üç beş gazeteci gider, izlerdi. Şimdi bu imkan olmadığı için orada ne olup bittiğini bizim kendi medyamızdan öğrenemiyoruz.
Eee, atarsan gerçek muhabirleri gazetelerden, televizyonlardan, elin haberine inanmak zorunda kalırsın, düzeltemesin, kimseye anlatamazsın. Bize kalan fotoğraf altı olarak Türkiye’ye büyük ilgi” başlıklı iki üç satırlı haberler olur.

JP MORGAN ÇELİŞKİSİ

ABD’de yapılan toplantılardan biri de JP Morgan adlı yatırımcı kuruluşun düzenlediği idi. Bakan Albayrak da bu toplantıya katıldı, ekonomiyi anlattı.
İyi de arkadaş bu ne iş?
Daha üç hafta öncesinde, seçimlere bir hafta kala “dolar 5.85 lira olur “diye rapor yayınlaması üzerinde bu kuruluş hakkında seçim meydanlarından gelen “spekülasyon yapıyor”” şikayetleri üzerine üç koldan soruşturma açılmamış mıydı?
Şimdi bunlar hiç olmamış gibi “hakkında en ağır cezaları vereceğiz dediğiniz o kuruluşun toplantılarına katılıyorsunuz, “Türkiye’ye güvenin” çağrısı yapıyorsunuz?
“Paranın yüzü yoktur” diye boşuna dememişler.

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İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

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