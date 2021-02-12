Vali Yerlikaya’nın otele yerleştirdiği evsiz çift evlendi

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede devam eden “Kimse Dışarıda Kalmasın, Misafir Edelim” çalışmaları kapsamında, otelde misafir edilen Duygu Ünlü ve Uğur Turan çifti dünya evine girdi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri Nikah Salonu’nda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın kıydığı nikahta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı ve Serap Yaşar nikah şahidi oldu.

“1766 KİŞİYİ MİSAFİR EDİYORUZ”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya nikahın ardından yaptığı konuşmada “Bu son aylarda hem salgınla hem kış günleriyle mücadele ediyoruz. Dışarda kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı otellerimize yerleştirdik. 39 ilçenin kaymakamına ve otel sahiplerine teşekkürlerimi iletiyorum. Tam 1766 kişiyi bu süreçte misafir ediyoruz. Bu süreçte büyük gayret sarf eden Fatih Belediye Başkanı’na da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İNTİHARI DÜŞÜNÜRKEN BU GÜZELLİĞİ YAŞADIK”

Dünya evine giren çiftlerden Uğur Turan, “Valilik destek vermeden önce sokakta zor şartlarda yaşadık. İkimiz de Sarayburnu’nda dışarda kalıyorduk. Denize atlamayı bile düşünürken Vali ve Kaymakamımız sahip çıktı. Devletimizin yanımızda olduklarını hissettirdi ve gerçekten hayalimizin ötesinde bir noktaya geldik. İntiharı düşünürken bu güzelliği yaşadık. Bu bizim için bir şeref, onur. Büyüklerimizin burada olması, bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Şu anda evimizde rahat ve huzurluyuz. Eşimle ömür boyu bu mutluluğu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Gelin Duygu Ünlü ise “İstanbul’da iş bulabilirim diye geldim ama iş bulamadım. Telefonum ve paralarım çalındı. Uğur’la tanıştık. İkimiz de Denizli’den gelmişiz. Sarayburnu’nda çadırda 6 yıldır birlikte yaşıyorduk. Hatta valimiz gelip geçerken Valinin önüne atlayıp yardım isteyelim diyordum. Ama valimiz iki hafta önce bizi ziyarete geldi. Derdiniz ne dedi. Evlenmek istiyoruz, evimiz ve işimiz olsun dedik. Başka bir şey istemiyoruz dedik. Valimiz öyle bir yanımızda durdu ki hakkını ödeyemeyiz. Hem annelik hem babalık hem kardeşlik yaptı. Evimizi tuttular, döşediler. Bir dediğimizi iki etmediler. Sürpriz üzerine sürpriz oldu. Çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

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