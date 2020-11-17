Vali Yerlikaya’nın katılımıyla Vaniköy Camii restorasyon protokolü imzalandı (1)

Sustukça iyice tepemize biniyorlar. Bizden başka hiçbir ülkede görülmemiş saçma sapan bir pandemi kısıtlaması yaşıyoruz . Tamam akıl yaşta değil baştadır ama yeni nesil de akıl bilgisayar belleklerinde. Gerektiğinde oradan alıyorlar. Halbuki biz 65+'lar başta saklarız ve kullanıma sunulması çabuk olur. Üstelik de ezber değil, yaşanmışlıkların süzgecinden geçmiş, yanlışlardan ders almış akıl olur…