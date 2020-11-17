Vali Yerlikaya’nın katılımıyla Vaniköy Camii restorasyon protokolü imzalandı (1)

Beyza GÜLER – Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Vaniköy Camii’nin restorasyonunu yapacak şirket yetkilileriyle protokol imzalandı.
Vali Yerlikaya imza öncesi açıklamalarda bulundu.
Sustukça iyice tepemize biniyorlar. Bizden başka hiçbir ülkede görülmemiş saçma sapan bir pandemi kısıtlaması yaşıyoruz . Tamam akıl yaşta değil baştadır ama yeni nesil de akıl bilgisayar belleklerinde. Gerektiğinde oradan alıyorlar. Halbuki biz 65+'lar başta saklarız ve kullanıma sunulması çabuk olur. Üstelik de ezber değil, yaşanmışlıkların süzgecinden geçmiş, yanlışlardan ders almış akıl olur…
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da TIR'a çarpan otomobile, arkadan gelen bir başka TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolu kavşağında meydana...
Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Erol Ç. tartıştığı Eyüp G.'yi kuru sıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak darbetti.
Olay, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi....