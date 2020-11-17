Vali Yerlikaya’nın katılımıyla Vaniköy Camii restorasyon protokolü imzalandı (1)

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Beyza GÜLER – Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Vaniköy Camii’nin restorasyonunu yapacak şirket yetkilileriyle protokol imzalandı.
Vali Yerlikaya imza öncesi açıklamalarda bulundu.

(FOTOĞRAF)

 

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