Vali Yerlikaya: (Vaniköy Camii’nin restorasyonu) Projenin iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz

Beyza Nur GÜLER – Güven USTA/İstanbul, (DHA) TARİHİ Vaniköy Camii’nin restorasyonu için imzalar atıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz” dedi.

İstanbul’un sayılı yalı camilerinden biri olan 350 yıllık Vaniköy Camii, restore edilecek. Caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında cami bahçesinde protokol imzalandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yapılacak restorasyon projesi ile ilgili bilgi verdiği basın toplantısına Mehmet Vani Vakfı Maliki Uğur Vanioğlu, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz de katıldı. 700 gün içinde tamamlanması beklenen rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarını Kalyon Vakfı üstlendi.

“BURASI BİR CAMİ OLARAK ASLINA UYGUN ŞEKİLDE İHYA EDİLECEKTİR”

Caminin 2 yıl içinde restore edileceği bilgisini veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Pazar günü öğlen saatlerinde hepimizi derinden üzen bir yangın meydana geldi. İstanbul ve Boğaz’ın en güzel yapılarından birisi olan, önünde bulunduğumuz Vaniköy Camii maalesef yandı. Bildiğiniz gibi yangına kısa sürede müdahale edildi. Karadan denizden yangını söndürmek için ekiplerimiz seferber oldu. Ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının söndürülmesinde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından malumlarınız olduğu üzere az evvel bir basın açıklaması yayınlandı. Ecdadımızın hepimize mirası olan tarihi eserlerimiz, medeniyetimizin bize emanetidir. Onları layık oldukları şekilde korumak ve geleceğe taşımak üzerimizdeki en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu Vaniköy Camii için derinden hissediyoruz. Onun için hiç vakit kaybetmedik, kaybedemeyiz. Bugün bunun için buradayız. Şunu özellikle belirtmeliyim ki; Bu güzel caminin yanması, biliyorum ki herkesi çok etkiledi. Çok sayıda ‘Acaba yeniden bu eseri ihya etmek mümkün olacak mı?’ sorusu soruldu. İstanbul sevdalıları bu soruyu sormaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, yangının çıkış anından itibaren konuyu yakından takip ediyor. İstanbul’un siluetinin kıymetli bir parçası olan bu güzel camimiz için, çok sayıda İstanbullu kardeşimizden ‘İnşallah aslına uygun şekilde hemen ihya edilir’ temennisini aldık. Bu temenniyi gerçeğe dönüştürmek için birazdan imza atacağız. İstanbullular ve herkes rahat olsun. Burası bir cami olarak vakıf eseridir. Ve bir cami olarak, aslına uygun şekilde, Allah’ın izniyle ihya edilecektir”



YANGIN MEYDANA GELMESEYDİ YAKINDA RESTORE EDİLECEKTİ

Eğer Vaniköy Camii’nde yangın çıkmasaydı, restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını kaydeden Yerlikaya, “Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için; Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış, 25 Ekim 2019 tarihinde Rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 No’lu Koruma Bölge Kurulu’na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019 tarihinde Vaniköy Camii Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne iletilmişti. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzere idi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden Kurula, 2 Kasım 2020 tarihinde iletilmişti. Ancak bu yangın sonrasında artık yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 No’lu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020 tarihinde toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır. Veya Restorasyon kurtarmaz, Rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de, ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile, 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camii’ni yeniden ihya edeceğiz” diye konuştu.

KALYON VAKFI ÜSTLENDİ

Yangın sonrası Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Orhan Cemal Kalyoncu’nun İstanbul Valiliği’ni arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiğini dile getiren Ali Yerlikaya,

“Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, konuyu takip ederek, Yapı Maliki, Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valiliğimizin nezaretinde protokolü hazırladı. Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla, tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz. Protokolün hazırlanmasından camimizin yeniden ibadete açılmasına kadar geçecek sürede bu hizmete emek ve katkı verecek Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ve yönetimine, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüze ve Mehmet Vani Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

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