Vali Yerlikaya, Melih Bulu’yu kabul etti

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyareti sırasında işçilerle birlikte tarlaya sarımsak ekti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı...
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, aynı istikamette seyreden vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan TIR bariyerlere...
Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda mevsimsel yağışların ardından su seviyesi yüzde 33’e yükseldi. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 17...
Ankara'da dua okuma, muska yazma gibi yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan Suriyeli 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi. 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı alırken şimdi lüks yaşam sürdüğü belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı.