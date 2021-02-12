Vali Yerlikaya, Melih Bulu’yu kabul etti

Ankara'da dua okuma, muska yazma gibi yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan Suriyeli 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi. 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı alırken şimdi lüks yaşam sürdüğü belirlenen 13 kişi, gözaltına alındı.