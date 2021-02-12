Vali Yerlikaya, Melih Bulu’yu kabul etti

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İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’yu kabul etti. Kabulün ardından Vali Yerlikaya ve Rektör Bulu fotoğraf çekildi. 

(FOTOĞRAF)

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