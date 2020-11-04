Vali Yerlikaya İstanbul’da yeni mesai düzenlemesini açıkladı-1

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK-İSTANBULDHA İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı. Toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan kararları açıkladı Yerlikaya, “Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00’de başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi itibarıyla uygulanacak.” dedi.