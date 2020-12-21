Vali Yerlikaya:  İstanbul’da pozitif vaka geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı

İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da pozitif vakaların geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığını, en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçenin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu açıkladı.

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’a ait bazı verileri açıkladı. Vali Yerlikaya’nın paylaşımında “18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy Beyoğlu Avcılar” ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAF