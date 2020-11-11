Vali Yerlikaya Formula 1 tanıtım çekimlerinin ardından açıklamalarda bulundu

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)-FORMULA 1 yarışlarının 14. etabı “Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020″ öncesi, İstanbul tanıtımı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan çekimler sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “bu filmi izlediğiniz zaman gerçekten hayranlık duyulacağını göreceksiniz, bazı ilkler gerçekleşti. Formula 1’in tüm dünyadaki 2 buçuk milyara yakın yarış severlerin İstanbul’da buluşmasını sağlayan, destekleri ve himayeleri ile bizim yanımızda, İstanbul’un yanında yer alan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye Grand Prix öncesi bugün hem Türkiye, hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirdi. Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, tanıtım filmi için Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti. Çekimlerin bitmesinin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ÇOK SÜRPRİZLERİMİZ VAR”

İstanbul’un bu yarışa hazırlandığını ifade eden Vali Yerlikaya, “15 Temmuz şehitler Köprüsü, İstanbul’dan herkese selam ediyoruz. Biliyorsunuz 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışları dünyanın motor sporlarında en popüler, en güçlü yarışları artık tekrar İstanbul’da buluştu. İntercity İstanbul Park’ta tekrar İstanbul’la buluştu. İntercity İstanbul Park’ta Cuma – Cumartesi – Pazar günü 13 – 15 Kasım’da koşulacak. İstanbul hazırlandı. Bu yarışlara ev sahipliği ile ilgili daha önce yapılan yarışlardaki tecrübesinin ışığında gerçekten bu pandemi sürecinde, salgın sürecinde bütün kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir iş birliği, takım ruhu göstererek en güzel şekilde yarışa hazırlandı. Şunu söylemeliyiz, aslında heyecanımız biraz eksik. Formula 1 sevenleri hem ülkemizde hem de dünyanın bütün yerlerinde bu yarışı izlemek isterlerdi. Ama biliyorsunuz salgınla ilgili önlemler kapsamında onlarla artık ekranda buluşacağız. Seyircisiz bu yarış gerçekleşecek. Bu yarış İstanbul’da Cuma – Cumartesi ve Pazar günü bu heyecan bizlerle buluşmadan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’mızın koordinasyonunda İstanbul’umuza Pazartesinden bu güne kadar tarihi kültürel mekanlarında çok özel çekimler yapıldı. Çok sürprizlerimiz var. İstanbul iki kıtanın şu anda Asya’dayız, ardımızda Avrupa. İki kıtanın üzerindeki dünyanın en gözde, en güzel şehri bizim medeniyetimizin başkenti” şeklinde konuştu.

“BAZI İLKLER GERÇEKLEŞTİ”

Vali Yerlikaya, bu çekimler ile bazı ilklerin gerçekleştiğini belirterek, “Değerli dostlarım, bu mekanlarda arkadaşlarımız sabırla çok büyük heyecanla çekimler yaptılar. Ama bu filmi izlediğiniz zaman gerçekten hayranlık duyulacağını göreceksiniz bazı ilkler gerçekleşti. Bunlardan birincisi iki kıta arasında Avrasya Tünelimiz ile denizin altından iki kıta arasına koşuldu. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprümüz ile iki kıta arasında denizin üstünde karşılıklı araçlarımız geçtiler ve sonuncusu iki kıta arasında 15 Temmuz Şehitler Köprümüzde ve bu köprünün tam ortasında denizin üstünde pit-stop gerçekleşti. Filmimizde daha pek çok sürprizlerimiz var. Bu şehrin valisi olarak şunu söylemek istiyorum. Formula 1’in İstanbul’da tüm dünyadaki 2 buçuk milyara yakın yarış severlerin İstanbul’da buluşmasını sağlayan, destekleri ve himayeleri ile bizim yanımızda, İstanbul’un yanında yer alan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Yine onun talimatları ile İntercity İstanbul Park pistini çok kısa zaman içerisinde mükemmel hale getiren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımıza yine Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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