Vali Yerlikaya Barış Manço Müzesi’ni ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Ünlü Sanatçı Barış Manço’nun ölümünün 22. yılında Kadıköy’de bulunan Barış Manço Müzesi’ni ziyaret etti. Yerlikaya’ya Barış Manço’nun oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço da eşlik etti. Vali Yerlikaya ziyaretine ilişkin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Adı Barış, ufku geniş, 7’den 77’ye hepimizin gönlünde yer etmiş, “Adam Olacak Çocuklar”ımızın Barış Abisi, tam 22 yıl geçmiş seni kaybedeli fakat her birimizin gönlündeki yerin hiç değişmedi. Rahmet ve saygıyla anıyoruz.”

(Fotoğraf)