Vali Su: Yürüyüş yaparak 5 bin 800 metrelik surların tamamı gezilebilecek

Serhat ÖZDEMİR- Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları’nda bulunan 98 burçtan 20’sinin restorasyonu tamamlandı. ‘Surlarda Diriliş’ sloganıyla başlatılan çalışmalarda, milattan önce 4000’li yıllarda yapılan surların çevresinde yapılan 400 kaçak ev yıkılarak, bisiklet, yürüyüş ve seyir teraslarının yer aldığı projeyle, dış çevresinden yürüyüşle gezilebilecek hale getirilecek. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali İhsan Su, “Projede bisiklet, yürüyüş yolları, seyir terasları var. Yürüyüş yaparak 5 bin 800 metrelik surların tamamı gezilebilecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımak amacıyla ‘Diriliş’ sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan 5 bin 800 metre uzunluğunda olan tarihi surlarda bulunan 98 burçtan 20’sinin onarımı bitti, 17’sinin ise devam ediyor. Restorasyonu tamamlanan burçlar, farklı konseptlerle, Diyarbakırlıların hizmetine sunulurken, Ben u Sen Burcu bölgesinde bulunan 400 kaçak ev de yıkılarak, surların arka bölümleri tamamen gezilebilecek hale getirildi. Yapılan çalışmalarda birçok tarihi eser de gün yüzüne çıkarılarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

‘125 MİLYON LİRALIK KAYNAK OLUŞTURDUK’

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından önemli gelişmeler yaşadıklarını ifade ederek, “2022’de ilimizde konaklama olarak gelen turist sayısı 1 milyon 70 bin oldu. 2021’de ise yüzde 26 artış oldu. 2023’te bu çalışmalarla birlikte 1,5 milyonu aşacağımıza inanıyorum. Tarihi eserlerimizin mevcut olanlarının korunup geliştirilmesi, en iyi şekilde sunulması için de bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çin Seddi’nden sonra yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun surlarına sahibiz. Sur ve Hevsel Bahçeleri’miz UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmiş eserlerimizdendir. Bizim toplamda 98 burcumuz var. Bunların onarımları için çalışma başlatmıştık. Şu an 37 burçtan 20 tanesinin onarımını gerçekleştirerek bitirdik. 17 tanesinin onarımları ise devam ediyor. Bu burçların onarımları için yaklaşık 125 milyon liralık kaynak ayırdık, onunla geliştiriyoruz. Şu an hedefimizde 12 burcumuzu onarma durumu var. Onların da projelerini gerçekleştirdik. Ödenek talep ettik. 12 burcumuzu da gerçekleştirirsek, toplamda 98 burcun yarısının onarımını gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

‘ÇARPIK YAPILAŞMA VE İŞGALLE YAPILAN 400 KAÇAK EVİ YIKTIK’

Surların çevresinde ve Ben u Sen burcunun bulunduğu alanda çarpık yapılaşma ve işgallerle yapılan 400 kaçak evin yıkıldığını, Sur çevresinin tamamen yürüyüş yolu yapılarak gezilebileceğini belirten Vali Ali İhsan Su, şunları söyledi:

“Buralarda zaman içerisinde geçmişten günümüze evler yapılarak çarpık bir kentleşme ve işgaller oluşmuştu. Bunların tamamını vatandaşlarımızın da rızasını alarak güzel bir çalışma ile bu bölgedeki yaklaşık 400 evin kamulaştırmasını gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Bu evlerimizi yıkarak, surların arka taraflarını açmış olduk. Buraya da peyzaj mimarisiyle güzel bir proje gerçekleştirdik. Projede bisiklet, yürüyüş yolları, seyir terasları, bahçelerimiz, parklarımız, ağaçlarımız var. Böylelikle vatandaşlarımıza dış surlarda gezerken, güzel bir imkanı sağlamış olacağız. Yürüyüş yaparak surların tamamını yani 5 bin 800 metrenin etrafını dolanmış olabilecek. İnanç turizmine bakıldığında ilimizde Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 2 peygamber yatıyor. Aynı zamanda Mekke ve Medine’den sonra en çok sahabenin bulunduğu kent yine bizim ilimiz. Rivayetlere göre 541 sahabe burada yatıyor. Tarihi Ulu Camii, Hazreti Süleyman Camii, On Gözlü Köprümüz, Malabadi Köprümüz, Hasan Paşa Hanı gibi nice örnekler ki şu an 350’ye yakın Sur içerisinde sivil mimari örneğinin onarımını da gerçekleştiriyoruz. Terör örgütü tarafından, yakılan, yıkılan, kurşunlanan camilerimizin onarımlarını gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımızın konutlarının onarımını gerçekleştirdik. Hem Sur içerisinde hem de sur dışında önemli çalışmalar yapıyoruz.” (DHA)

