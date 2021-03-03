Vali Şahin’den uyarı: Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, koronavirüs risk tablosunda kentin mavi kategoride yer aldığını belirterek rehavete kapılınmaması gerektiği uyarısında bulundı. Şahin, “Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır. Bugün mavi, yarın kara kara kara bulut olur. Şehrimizin havasının bozulmaması için de daha çok çalışmak zorundayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 8,06 oranla Türkiye’nin en az vaka sayısının olduğu kentler arasında yer alan mavi listedeki Batman’da Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, kamu kurumları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

‘GEÇEN YIL DARBEYİ TAZİYELERDEN ALMIŞTIK’

Yarın kent genelinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında geniş çaplı denetim gerçekleştireceklerini söyleyen Vali Şahin, Batman’ın mavi kategoride kalması için yoğunlaşacaklarını söyledi. Rehavete kapılmaması uyarısında da bulunan Vali Şahin, “Denetimi sıkı tutmazsak mavilikler önce sararır, sonra kızarır. Bugün mavi, yarın kara kara kara bulut olur. Şehrimizin havasının bozulmaması için de daha çok çalışmak zorundayız. Salgınla ilgili mücadelede geçen yıldan bu yana analizlerimizi yaptık. En risk alanları taziyelerdir. Taziye evleri kapalı olmaya devam edecek. Taziyeler yasak değil, maalesef kurallara uyulmadığından ötürü geçen yıl darbeyi taziyelerden almıştık. Belli sayıya uymak şartıyla izin verilebilecek. İkinci tehdit ise düğün ve nişan törenleri. Tüm kapalı olanlar bizin için bir tehdittir. Bu alanlarda bilgilendirmeyi artıracağız. Açık ve net söylüyorum. Bu hastalığın şakaya gelir bir tarafı yok. Köy bakkalından dağ başındaki yol üstü durağa kadar denetimleri sürdüreceğiz” dedi.

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