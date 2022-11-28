Vali Köşger’den yaralanan taraftara ziyaret

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Ergin KARATAŞ – Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde atılan fişek sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır’ı hastanede ziyaret etti.

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ile dişlerinde ağır hasar oluşan ve sol göğüs bölgesinde de yanıklar olan Mehmet Çakır’ı, beraberindeki Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar ile birlikte ziyaret etti.

Doktorların müdahale ettiği Çakır ile ayak üstü konuşan Köşger, Çakır’a ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Köşger, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar’dan Mehmet Çakır’ın durumuyla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Ziyaretten detaylar

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(FOTOĞRAFLI)