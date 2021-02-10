Vali Karaloğlu: Türkiye’de ipek kozasının yüzde 60’ını Diyarbakır üretiyor

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de ipek kozasının yüzde 60’ının Kulp ilçesinde üretildiğini belirterek, “Kulp ilçemiz, koza üretimi, iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamaları yapabildiğimiz bir ilçemiz. Bu sene vatandaşımız ipek kozacılığından 5 milyon TL civarında para kazandı. Üretimi, ipek kozasından podyuma kadar bütün safhasıyla Kulp’ta yerine getirmek istiyoruz” dedi.

Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile Kulp ilçesinde incelemelerde bulundu. Zeyrek Jandarma Karakolu’nu ziyaret eden Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Ağaçlı Mahallesi’ndeki ipek üretim tesisini gezdi. Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’in eşlik ettiği heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Türkiye’deki ipek kozasının yüzde 60’ının ilçede üretildiğini söyledi.

‘AMACIMIZ KULP’TA İPEKÇİLİĞİ GELİŞTİRMEK’

İlçede koza üretiminin iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamalarının yapılabildiğini ifade eden Vali Karaloğlu, “Amacımız Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp’ta ipek kozacılığından 5 milyon TL civarında para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla ulaşmak. Çiftçinin sayısını artırarak burada gördüğünüz ürünleri günün koşullarında modaya uygun hale getirerek, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Kulp’ta yerine getirmek istiyoruz. Kulp’ta gördüğümüz her şey bizi mutlu etti. Kadın istihdam merkezinde kadınlarımız ve kızlarımız ipek dokuma ve el sanatlarında farklı branşlarda ve kurslarda hem kendi ihtiyaçlarını üretiyor hem de sosyalleşiyor. Pandemi döneminde de rahatlamış oluyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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