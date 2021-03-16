Vali Gül ve Başkan Şahin, Gaziray Banliyö Hattı için Sakarya’ya geldi

Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’ya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi’ kapsamında Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.’nin (TÜRASAŞ) üretim tesislerini ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, ‘Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi’ kapsamında üretilecek 8 elektrikli tren setinin görüşmelerini tamamlamak üzere Sakarya’da bulunan TÜRASAŞ’ın üretim tesislerini ziyaret etti. Tesis gezisi sırasında Vali Gül ve Başkan Şahin’e, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da eşlik etti. TÜRASAŞ’ta düzenlenen ve basına kapalı olan toplantı sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, tesiste yer alan Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası’nı gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

İnşa edecekleri Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi’ni milli tren altyapısı kullanarak yapmak istediklerini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Sakarya bizim gözbebeğimiz, yüksek teknolojinin merkezi. Gaziantep olarak 25 kilometrelik Gaziray’ın uluslararası rekabet gücünü yüksek tutan Milli Tren’in alt yapısını görmek için Sakarya’ya geldik. Bu yüzden çok mutlu, onurlu ve şerefliyiz. Kendi hikayemizi ve kendi destanımızı yazıyoruz. Sakarya’da bu üretim merkezi olmasaydı bunu başaramazdık. Bizim çalışma arkadaşlarımız da bu işin Sakarya’da yapılması ve milli tren olması konusunda uluslararası rekabeti çok iyi yönettiler. Çin, İspanya, Güney Kore çok mücadele etti, ama biz yerli olması için çok büyük bir gayret gösterdik. Bunu birlikte başardık. Bugün gelmemizin nedeni, biz altyapımızı çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Sinyalizasyonumuz bitiyor. Gaziantep’in kurtuluşu olan 25 Aralık’ta düğmeye basmak istiyoruz. Zaman çok önemli bizim için. Birlikte verilmesi gereken kararlar var. İç dizayn, renk, otomasyon, yazılım ve donanımla alakalı hem kendi teknik ekibimiz hem de valiliğimiz ile görüşlerimizi bildirdik. 2 ekip birbiriyle çok uyumlu çalışıyor. Yılın sonunda da inşallah milli trenimizi şehrimize getireceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından Gaziantep Valisi Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TÜRASAŞ’ta üretilen milli elektrikli trene binerek test sürüşü gerçekleştirdi. TÜRASAŞ ziyaretinin ardından Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret eden Vali Gül ve Başkan Şahin’in, kentteki programlarını tamamlamalarının ardından ayrılmaları bekleniyor.

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