Vali Demirtaş’tan, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)- MARDİN’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin’in cadde ve sokakları boş kaldı. Tedbirler kapsamında, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken kent genelinde kurallara uyulduğu gözlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür ederek, “Koronavirüs salgınıyla ilgili bugüne kadar kesintisiz bir şekilde yürüttüğümüz mücadelemize evlerinde kalarak destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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