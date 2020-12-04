Vali, bedensel engelli sporcularla voleybol oynadı

Muammer Şen, KARAMAN (DHA)- KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, voleybol takımı ziyaretinde, oyuncuların isteğini kırmayıp birlikte oturarak maç yaptı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, ‘Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle Kazım Karabekir Spor Salonu’nda antrenman yapan voleybol takımını ziyaret etti. Sporculara tatlı ikram edip sohbet eden Vali Işık, sporcuların istediğini kırmayıp onlarla oturarak maç yaptı. Vali Işık, her sağlıklı insanın aslında birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, ”Hayata sımsıkı sarılan ve engellerine rağmen koyduğu hedeflere yönelik önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcularımızın her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ilimiz takımlarından milli takımımızda sporcuların olması ve Oturarak Voleybol Süper Lig’inde 3 takımı olan tek şehir olmamız ise bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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