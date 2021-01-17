Vali Arslantaş: Burdur Gölü’nün ayaklarını kesmişiz 

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Valisi Ali Arslantaş, su seviyesi önemli ölçüde azalan Burdur Gölü’yle ilgili toplantıda, “Yani aslında gölün neden kuruduğunu görüyoruz. Ayaklarını kesmişiz gölün” dedi.

Son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü ile ilgili Vali Ali Arslantaş başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı. Toplantıya AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölü’ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Cahit Karakurt, Isparta ve Burdur’un göle sınırı olan köy muhtarları, akademisyenler ve STK başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, 1970- 2014 yılları arası gözlem periyodunda yağış, buharlaşma ve göl seviyesi arasındaki ilişkiye bakıldığında yağış ve buharlaşma ortalama bir seviyede devam ederken, göl seviyesinin 1971 yılından itibaren bir düşüş trendi gösterdiğini söyledi. Şahin, “2000 yılından sonra yağış ve göl seviyesi paralel düşüyor ama buharlaşma oranı daha fazla artıyor. Son yıllarda buharlaşma gün sayıları artarken yağış ve buna paralel olarak göl seviyesi de düşmektedir. Yani bu küresel iklim değişikliğinin son yıllardaki hiç rastlamadığımız, aralık ayında bile, ocak ayında bile biz buharlaşmadan su kaybediyoruz. En büyük kayıp kalemi buharlaşma. Normalde bizim ekim bir su yılı başlangıcı olarak bilinir, su yılı başlangıcından itibaren bizim depolamalar artıya doğru çalışır yani giren akım çıkandan çok daha fazla olur. Fakat bu son yıllarda yani kışta bile yazı yaşadığımız bu son yıllarda kışın bile buharlaşma yoluyla şu kaybediyoruz. En büyük kayıp kalemi buharlaşma” dedi.

‘GÖLDE MAKSİMUM SU SEVİYESİNE 1970 YILINDA ULAŞILDI’

Gölde yağışlar azalırken, buharlaşmanın arttığına işaret eden DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Dolayısıyla göl seviyesinde de aynı düzlemde bir düşüş gözlenebiliyor. 1985 ve 1993 yıllarında hazırlanmış olan Burdur Gölü hidrolojisi raporunda Burdur Gölü taşkın kodu 860.13 metre, 1996 yılında hazırlanan hidroloji raporunda ise 850 metre olarak tespit edilmiştir. Gölde maksimum su seviyesine 1970 yılında ulaşıldı. Özellikle 80’li yıllardan sonra göl seviyesinde sürekli bir düşme meydana geldi. Burdur Gölü’nü tarihsel süreç içerisinde zaman zaman düşmüş ve kendini tamamlamış olarak görüyoruz. Pik yaptığı 1970 yılından beri bir düşüş eğilimi göstermektedir” diye konuştu.

‘2050 YILINDA 8.17 METRE DAHA AŞAĞIDA OLACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR’

Burdur Gölü alt havzasında jeolojik birimler olarak kireçtaşları ve ofiyolitlerle kumtaşı, konglomera, kiltaşı ve çamur taşlarıyla alüvyon tabakaları bulunduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

“Sedimenter ve magmatik kayaçlar dışında başka kaya gözlemlenmektedir. Yine Burdur Gölü havzasında göl yüzeyi ile yer altı suyu yaz ilişkisini gözlemlemek üzere göle yakın civarda 10 rasat kuyumuz bulunmaktadır. Bu kuyularda 1974 yılından beri rasatlarımız mevcuttur. Yer altı sularının kullanımından kaynaklı seviyeler düşmektedir, rezervler azalmaktadır. Burdur Gölü’nün su bütçesini matematiksel olarak ifade edecek olursak kaynaklar ve dere yataklarından yılda 104 milyon metreküp su girişi yine yapılan sulamalardan dönen sularla 41 milyon, 72 milyonda göl yüzeyine düşen yağışlarla toplamda yılda 217 milyon metreküp su girişi olmaktadır. Bunun dışında 107 milyon kullanımdan kar içme ve sulama kullanımı, 13 milyon da barajlardaki kullanım, 114 milyon da gölün yüzeyinden olan buharlaşmalarla birlikte 234 milyon metreküp yılda gölden su çıkışı olduğunu hesaplıyoruz. Bu da mevcut durumdaki göl su seviyesiyle göl hacmi arasındaki düşüşü göstermektedir. Yaptığımız simülasyon çalışmasına göre mevcut durum bu haliyle korunursa, bu su çekimleri kullanımlar ve buharlaşma yağışın azlığı gibi faktörler bu şekilde devam ederse 2050 yılında gölün 837.73 seviyelerine düşeceği bugünkü durumdan 8.17 metre daha aşağıda olacağı öngörülmektedir.”

‘AYAKLARINI KESMİŞİZ GÖLÜN’

Vali Ali Arslantaş da, “Görünen o ki gözle de gördüğümüz, Burdur Gölü’nün çekilmesi devam ediyor, devam da edecek gibi. Göle giren su ile gölden çıkan su denk değil. Göle ekstra bir su kaynağı gerekiyor” dedi. Göl etrafındaki gölet ve barajlarda yılda 240 milyon metreküp su depolandığını, bunun sulamada kullanıldıktan, sonra 41 milyonunun göle ulaştığını söyleyen Bölge Müdürü Rahmi Şahin’e, Vali Ali Arslantaş, “Yani aslında gölün neden kuruduğunu görüyoruz. Ayaklarını kesmişiz gölün” karşılığını verdi.

FOTOĞRAFLI