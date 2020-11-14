Vali Aktaş’tan Troya Tarihi Milli Parkı’nda inceleme

ÇANAKKALE, (DHA) – ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, Troya Tarihi Milli Parkı’nda incelemelerde bulunarak, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’dan bilgi aldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın Troya Tarihi Milli Parkı’ndaki inceleme gezisine; Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer, turizmci Turgay Kılıç, turizmci ve Çanakkale Belediye Meclis üyesi Nilgün Gökser ile Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da katıldı. Vali Aktaş, Troya Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Troya Antik Kenti, Arkeo-Köy Tevfikiye, Kumkale Şehitliği, Karanlık Liman, Yeniköy Plajı günübirlik ve çadırlı kamp alanı sahası ile Cezayirli Hasan Paşa Konağı’nda incelemelerde bulunarak, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’dan bilgi aldı.

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