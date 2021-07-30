Valentin Rosier’den Beşiktaş taraftarına teşekkür

Bazı kurumları kuruluşları hatta aileyi yönetmek için bile bir akıl gerekir. Elbette her yönetim biriminin içindeki bireylerin öncelikle bireysel sorumlulukları vardır onları yerine getirmek için çaba harcamalı, böylelikle de saygıdeğer birey olmalı. Ancak bunları yapmayan sorumluluklarını bilmeyen bireyler bir başkası tarafından yönetilmek durumunda kalırlar bu aynı zamanda yöneticiye itaat etme, boyun eğme hatta kölesi olma durumunu da getirir.