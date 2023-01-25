VALE MESLEĞİ RESMİYET KAZANDI

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Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği (TOVDER) Başkanı Mustafa Nohut, “100 bin kişi bu meslekten para kazanıyor ama mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler var. Bunun sebebi şu: Vale sertifikası, vale kimliği veren işletmeler Mesleki yeterlilik kurumundan yetkilendiriliyor. Herkes bu kimliği veremiyor. Bunların sayısı da az. Az olduğu içinde talebi karşılayamıyor” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

25 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan, 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yürürlüğe giren “İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik” ile beraber valeler, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hazırladığı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Valelere getirilen şartların yanında vale hizmeti almak isteyen işyerleri de bu hizmete uygun alanlar sunmak zorunda.

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“VALE MESLEĞİNİN KURUMSALLAŞMASI GEREKİYOR’ DEDİK”

Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği (TOVDER) Başkanı Mustafa Nohut, “Türkiye’de vale mesleğinin ilk ortaya çıktığı 88-89’lu yıllarda olmuştur. İstanbul’da restorana gelen müşteriler arabalarını park edecek yer bulamıyorlar. Taksicilerden yardım istiyorlar. Maddi getirisi olduğunu gören taksicilerde bu mesleği yapmak istiyorlar. Böylelikle ortaya çıkan bir meslek. Aslında işin özü vale mesleği de diğer meslekler gibi insanoğlunun ihtiyacına göre ortaya çıkmıştır. Çıktığı günden bugüne kadar kurumsal bir kimlik üzerinden gitmemiştir. Kimi zaman amatörce kimi zaman değnekçilik adı altında kimi zamanda caddelerde, sokaklarda başıboş bir şekilde yapılmış. Bizde bu işin içerisinde olduğumuz için vale mesleğini 7-8 sene önce ‘Bu işin kurumsallaşması gerekiyor’ diyerek kendi yaptığımız işi özümseyerek, işimizi düzgün yapmaya kanaatine vararak kurumsal hale getirmeye karar verdik. Bununla birlikte hem bu mesleği yapan hem de tüketiciler için çalışanları kayıt altına alarak sigortalanması lazım, güvencelerinin olması lazım” dedi.

“VALELİK RESMİ OLARAK TANINIYOR ”

Nohut, “Valelik de hizmet sektörü içerisinde yer alan mesleklerden bir tanesi. Hizmet sektörünün gayesi de müşteri memnuniyeti odaklı çalışması. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak içinde personellerin eğitilmesi gerekiyor. Kapı nasıl açılır, karşılama, uğurlama nasıl olur, araba nasıl kullanılır, arabaya binilince dokunulması gereken alanlar nelerdir, diksiyon ve konuşma, stres yönetimi, davranış gibi birçok eğitim vererek bu mesleği belli bir seviyeye getirdik. Daha sonra da meslek olarak gördüğümüz bu işi bürokrasiye açarak onların da meslek olarak görmesini istedik” diye konuştu. Sözlerine devam eden Mustafa Nohut şöyle ifade etti: “Çünkü Türkiye genelinde 100 bine yakın çalışan sayısı var. Bunun kayıt altına alınması lazım. Burada ekonomik döngü var bunu vergilendirmek gerekiyor. Çalışanların kayıt altına alınıp, sigortalandırılması ve herhangi mağduriyet yaşamaması lazım. Bunu bir standart getirip meslek statüsüne alınmasını ve belli kriterleri karşılayan kişiler bu işi yapsınlar diyerek çalışmalarımızı yaptık. 25 Aralık 2020 tarihinde Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı raporla birlikte ‘valelik resmi bir meslek statüsüne girdi. Vale hizmeti vermek için, vale ruhsatı, yani mekanların kendilerinin belediyeden almış oldukları işletme ruhsatlarında ‘vale çalıştırabilir’ ibaresini koydurması gerekiyor. Buna vale ruhsatı diyoruz. Yani ruhsatlandırması gerekiyor. Bu ruhsatı alabilmesi içinde eğer valeyi kendi bünyesinde çalıştıracaksa valelerin Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan almış olduğu sertifikasının bulunması gerekiyor. Otopark alanının olması gerekiyor. Yani işletmenin 3 km yarı çapında bir alanının olması gerekiyor. Bu yoksa ruhsatı alamıyor. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinin de bulunması gerekiyor. Bununla birlikte ‘eğitim sertifikası’ alması bulunması gerekiyor.”

“MERDİVENALTI VALELİK YAPILMAYACAK”

Eğitimlerle birlikte şoförlüğü olan her kişinin valelik yapamayacağının altını çizen Nohut, vale kimliğini alabilmek için valede aranan şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Vale olabilme şartlarına değinen Mustafa Nohut, şöyle dedi: “Sabıkası olmaması gerekiyor. Burada toplum hayatını tehdit edebilecek suç unsurlarıyla bağlantısı olmayan kişiler bu mesleği yapabilir. Zaten vale kimliği verilmeden önce yapılan eğitimlerde kişinin psikolojik durumu, hal ve hareketleri gözlemleniyor. Herhangi bir durum olduğunda Mesleki Yeterlilik Kurumu kimliği vermiyor. Ocak ayı ile birlikte artık denetimlerde başladı. Belirtilen şartlar taşınmıyorsa valelik yapılamayacak. Müşteri ve çalışılan kurum arasında bir köprü görev görüyoruz. Aracıyız. Vale kendi şirketini kurabilir. Eğer kişi şirket kuracaksa altında en az 3 tane sigortalı çalışan bulundurmak zorunda. Tek başına bireysel yapamıyor. Bireysel olarak yalnızca çalıştığı herhangi bir firmanın bünyesinde, kendi personeli olarak yapabilir. Diğer türlü yönetmelik diyor ki ‘Ya işletmeler kendi bünyesinde bu hizmeti verecek ya da profesyonel destek alacak.’ Yoksa bireysel olarak yapamıyor. Zaten bunu engellemek, değnekçilik ortadan kalksın diye yönetmelik çıktı. Şartlar konuldu. Bizim yıllardır sorun yaşadığımız, mesleğimizi layığıyla yapan çalışanlarımızı rencide eden bir durum.”

“TOPLUMUN BİZE KARŞI BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR ”

Nohut, “Valelik siz eğer müşteri olarak valeden hizmet alacaksanız valeye giderek arabanızı teslim ediyorsunuz. Kayıtlarınız oluşturulup bu hizmeti almış oluyorsunuz. Bu vale hizmetidir. Diğer şekli siz arabanızı bir yere park ettiniz. Birisi yanınıza gelerek park parası istiyor. Bu da değnekçi olarak adlandırılır. Aradaki farkı bu şekilde yapmak lazım. Vale isteğe bağlı olarak verilen bir şey. Toplumun da bunu ayırt etmesi, bakış açısını değiştirmesi lazım. Vale hizmeti veren yerlerde yönetmelik ‘Vale ücretlerinin asılı olması lazım. Vale hizmeti isteğe bağlı olarak verildiği söylenmelidir’ diyor. Bir nebze valeler, insanların zaman kaybı yaşamamasını engelliyor. İnsanların rahat etmesini sağlıyor. Burada hem insanları rahat ettirip hem de zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bir meslekte tutup da insanların değnekçi olarak adlandırmak hiç hoş değil, bu bizleri gerçekten üzüyor. Bu insanlar rızıklarını bu meslekten kazanıyorsa herkesin buna saygı duyması lazım. Vale çalışmış olduğunuz kurumun ilk ve son yüzü. Hem karşılama hem uğurlama işlemlerini yapan kişilerdir. Valeler gelen müşterilere pozitif enerji verirse o müşteri memnuniyeti de artmış olacak. Böylelikle valede çalışmış olduğu kuruma bir katma değer sağlamış olur” şeklinde belirtti.

“EĞİTİM ŞART”

Mustafa Nohut’un son sözleri şöyle oldu: “100 bin kişi bu meslekten para kazanıyor ama mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler var. Bunun sebebi şu: Vale sertifikası, vale kimliği veren işletmeler, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetkilendiriliyor. Herkes bu kimliği veremiyor. Bunların sayısı da az. Az olduğu içinde talebi karşılayamıyor. Müracaat ettikten sonra süre uzuyor. Çünkü siz müracaat ettikten sonra sınıf oluşturuluyor. Eğitim veriliyor. Eğitimden sonra sınavı geçerseniz yüzde 75 başarı oranı olursa bu kimliği alabiliyorsunuz.”