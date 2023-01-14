VakıfBank’ın ligdeki galibiyet serisi sürüyor

- Reklam -

VakıfBank – Bolu Belediyespor: 3-0

İSTANBUL,(DHA) –

- Reklam -

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Buket Gülübay 5, Kara Bajema 15, Bahar Akbay 14, Aleksia Karutasu 15, Derya Cebecioğlu 7, Kübra Akman 6, Aylin Acar (L)

BOLU BELEDİYESPOR: Nadiia Kodala 8, Seher Aksoy 5, Elisa Tuana Köse 3, Buket Yılmaz 6, Tetori Elsie Dixon 4, Cansu Aydınoğulları 1, Gizem Çerağ Düzeltir (L), Selin Navruz (L), Sabır Ece Kozdere 2

SETLER: 25-10, 25-17, 25-17

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 14’üncü haftasında VakıfBank, Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 9’uncu galibiyeti aldı.

İlk sete 11-1’lik seri ile giriş yapan sarı-siyahlılar, ilerleyen bölümde de üstünlüğünü korudu ve 25-10’luk skorla seti aldı. Kara Bajema’nın 8 sayı kaydettiği ikinci seti 25-17 hanesine yazdıran VakıfBank, son seti de aynı skorla alarak maçı 3-0 kazanmayı başardı. VakıfBank’ta Aleksia Karutasu ve Kara Bajema 15’er sayıyla karşılaşmanın en skorerleri olurken; Bahar Akbay 14 sayı kaydetti. Derya Cebecioğlu’nun 7, Kübra Akman’ın 6 sayıyla galibiyete katkı verdiği maçta Buket Gülübay da 5 sayı üretti.

(FOTOĞRAFLI)