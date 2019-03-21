VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Rus ekibi Dinamo Moskova’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Temsilcimiz ayrıca, üst üste yedinci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Vakıfbank, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Novara-Stuttgart maçının galibi ile oynayacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)

VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 2, Zhu 17, Milena 10, Lonneke 19, Kelsey 10, Gizem (L)

DİNAMO MOSKOVA: Lyubushkina 1, Ognjenovic 2, Havelkova 5, Fetisova 4, Goncharova 11, Shcherban 6, Raevskaia (L), Talysheva (L), Lazareva 3, Stolyarova 1

SETLER: 25-19, 25-16, 25-8

SÜRE: 63 dakika (24′, 22′, 17′)

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