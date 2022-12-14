VakıfBank – Kuanysh Club: 3-0

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Antalya

HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ayça (L) (Buket, Bajema, Derya, Karutasu)

KUANYSH: Kitipova, Belchenko, Smirnova, Orle, Mikhailova, Aldoshina, Bekisheva (L) (Kolomoyets)

SETLER: 25-15, 25-15, 25-17

SÜRE: 1 saat 3 dakika (22,20,21)

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda VakıfBank, ilk maçında Kazakistan temsilcisi Kuanysh’u 3-0 mağlup ederek Kulüpler Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Sarı siyahlılarda, Egonu ve Ogbogu 15’er sayıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Zehra 11, Daalderop 10, Gabi 9, Karutasu 3, Cansu 2 ve Bajema 1 sayıyla katkı sağladı.

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00’de Brezilya ekibi Gerdau Minas ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)