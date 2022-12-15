VakıfBank – Gerdau Minas: 3-0

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Antalya

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Karutasu, Bajema)

GERDAU MINAS: Kisy, Priscila, Kudiess, Heldes, Yonkara, Thaisa, Nyeme (L) (Ackeline, Larissa)

SETLER: 25-22, 26-24, 25-21

SÜRE: 1 saat 26 dakika (25′,29′,32′)

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde temsilcimiz VakıfBank, B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Grup aşamasını 2’de 2 yaparak namağlup lider tamamlayan VakıfBank’ın yarı finaldeki rakibi ise A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ekip olacak. VakıfBank, yarı final mücadelesini 17 Aralık Cumartesi saat 20.00’de oynayacak.

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde oynanan diğer mücadelede İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’yi 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile Prosecco Doc Imoco Conegliano takımları yarı finale yükselen takımlar oldu. Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ise turnuvaya veda etti.

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde yarın oynanacak maç programı şu şekilde:

16.00 Eczacıbaşı Dynavit – Prosecco Doc Imoco Conegliano

19.00 Gerdau Minas – Kuanysh Club

(FOTOĞRAFLI)