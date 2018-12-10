VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya’nın Minas Tenis Clube takımını 25-23, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Sarı siyahlı takım, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı da başardı.

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde VakıfBank ile Minas Tenis Clube karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 üstün bitirirken, seti de 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.



Son şampiyon VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Seti ise 25-21’lik skorla geçen sarı siyahlılar karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.



Üçüncü sette rakibinin direncini tamamen kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı siyahlılar, üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.



DEMREN: “TÜRK KADININA ARMAĞAN OLSUN”

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, ”Üst üste iki Avrupa şampiyonluğundan sonra üst üste ikinci, toplamda üçüncü dünya kulüpler şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir gurur. Emeği geçen oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Büyük bir adanmışlıkla kulübümüze inanan ve sahiplenen bankamıza, bizlere bu imkanı sağlayan bankamız yönetimi ve genel müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bütün takım ve sporcularımıza bu başarıları nasip etsin. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun” dedi.

SALON: Shaoxing Olympic Sports



HAKEMLER: Jiang Liu, Patricia Rolf



MİNAS: Carneiro, Gattaz, Marques, Guimaraes, Pereira, De Souza (Nicolosi, Cattani, Costa, De Oliveira, Leao)



VAKIFBANK: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Zhu Ting, Slöetjes, Zehra Güneş (Gizem Örge)



SETLER: 23-25, 21-25, 19-25



SÜRE: 89 dakika (28, 28, 33)