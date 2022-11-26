Vakıf Üyesi Zekiye Karaca Boz: Kadına Şiddet Politiktir

- Reklam -

Kadın Dayanışma Vakfı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli düzenledi. Kadınların gördüğü sosyal, fiziksel, psikolojik şiddetin boyutları, bulgular, stratejiler ele alındı. Mevzuatın, sığınakların durumu incelendi.

Hazal Ergen/Ankara

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Kadın Dayanışma Vakfı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nün yaklaşması üzerine panel gerçekleştirdi.

- Reklam -

Bulgular Dikkate Alınmalı

Dayanışma Üyesi İlknur Yüksel Kaptanoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Nitel araştırmaların önemli olduğunu düşünüyoruz ayrıca şiddetin görünümlü olması için de bunu rakamlara dökmek çok önemli. Politikacılar için de şart çünkü onlara raporla sunuyoruz. Verileri çok uzatmadan onlara aktarmaya çalışıyoruz. Sayılarla ifade etmek çok daha çarpıcı ve akılda kalıcı oluyor. Çok da ikna edici olduğunu söyleyebilirim. Şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için izlenecek politikalara da zemin hazırlıyor. Veri deyince aklımıza hep sayılar geliyor ama hep sayıları referans almıyoruz. Nicel veri dışında nitelik de belirleyici veridir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddette, çok önemli bir araç olarak karşımızda. Var olan veri ile yetinmek zorunda değiliz, sorgulayarak ilerlemek, kavramsallaştırma çalışmaları da devreye girmeli. Bu veriler, kadınları güçlendiren, onların yaşamlarını değiştirmeye de katkıda bulunuyor.

Biz oranlara baktığımızda, kadınların genelde ilişki yaşadığı erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Veriyi ürettiğimizde etik ve güvenli kurallar da çok önemli. Şiddete maruz bırakılanın değil bırakanın cinsiyeti ve ikisinin arasındaki ilişkiye de referans vermek gerekiyor. Aslında kim tarafından öldürülüyor, bu ilişkide cinsel boyut olup olmadığı bilgisi, arkasındaki motivasyonun toplumsal cinsiyetle ilişkilendirilebileceği konusu da ilgili bilgi de olması gerekiyor.”

Sığınaklar Her Açıdan Yetersiz

Vakıf Üyesi İlgi Kahraman şöyle konuştu: “ İran’daki Kadın Hareketi’nden bahsederek başlamak istiyorum. Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen protestolar hala devam ediyor. Halen çok net bir şekilde, kendi hayatlarımıza devam etmek için direnmeye çalışıyoruz. Kadınlar, haklarını talep ederken devlet şiddetine maruz kalıyorlar. Kadın Dayanışma Vakfımız, 1993 yılından bu yana var. Bize gelen kadınlardan aldığımız bilgiler var. Bu bilgiler ışığında, herhangi bir kamu ve kuruluşa gittiğimizde, şiddetle mücadele mekanizmalarında aksaklıklar olduğunu, kolluk güçlerinin yeterince eğitimli olmadığını söylediğimizde, bize bunların münferit vakalar olduğu belirtildi. Bugün sığınaktan geldim, orada da çok karşılaştığımız şey; ‘Canım biz şiddetle mücadele ediyoruz, sizin yaşadığınız bireysel vakalar’ oluyor. Kadınların haklarını, nereye gideceklerini bilmemeleri de bir gerçek. Sistematik olarak şiddetle mücadele mekanizmalarının çalışmaması ile ilgili sorunu bunlar. Kendi hayatıyla ilgili karar verdiği zaman, evdeki paranın nereye gittiğini sorduğu zaman, çocuğunun okulu hakkında söz sahibi olmak, çalışmak istediğinde, istemediği bir ilişki biçimine hayır dediğinde, boşanmak istediğinde, anlatımlarından da görüyoruz ki şiddet, aslında eril yargının sonucudur. Kadınların bedenleri, emekleri, cinsellikleri üzerindeki sömürüyü sürdürmenin aracı olarak çok net şekilde görünüyor. Başvurulan bazı yerlerde; ‘ev, sığınaktan iyidir, orada bulunun’ cümlesi de kullanılıyor. Böyle olunca da devlet, neden beni savunmuyor, ben de bu ülkenin yurttaşıyım, diye haklı bir direnç var.”

‘Kadına Şiddet Politiktir’

Vakıf Üyesi Zekiye Karaca Boz: “Kadına şiddette hukuksal durumumuz, politik durumumuzla paralel gidiyor. Yasal düzenlemeler fena değil ama uygulamalarda sorun var. Mücadeleyi sürdürdükçe bu değişimi sağlamak için çabalayacağız. Bugüne kadar gelinen noktadaki kazanımların, gittikçe yükselen kadın hareketi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci etkense devletin Avrupa Birliği ile olan ilişkisi. Avrupa Birliği’ne girme ihtimalinin olduğu zamanda gayet iyi düzenlemeler yapılırken onlarla sorunluyken geri adım atılıyor. Bunu en son İstanbul Sözleşmesi’nde gördük. Kadınlara yönelik ayrımcılık oluşturan gelenek, görenekleri değiştirmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Toplumsal cinsiyete yönelik temel eğitim vermek lazım. Profesyonel kadroları, kolluk güçlerini, hakimleri, savcıları alanda çalışan herkesi farkındalığını geliştirecek şekilde eğitmek gerek. Kadınlara haklarını öğretmek, onlara ihtiyaçları olan sosyal, ekonomik, tıbbi, fiziksel, psikolojik tüm desteği sağlamak bu noktada önemli. Sığınaklar nicel, nitel manada artırılmalı, 7/24 cevap veren şiddet hatları oluşturulmalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin söylemiyle şikayetlerin geri alınmasının samimiyetine bakmak şarttır. Hangi iradeyle geri alındığı çok önemli” beyanlarını kullandı.

Katılımcılara ‘Nefrete İnat Yaşasın Hayat’ rozeti ve Kadın Dayanışma Vakfı’nın eğitici broşürleri sunuldu.