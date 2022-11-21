Vakıf üniversitesi, “Helal Belgelendirme” sürecini başlattı 

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İSTANBUL, (DHA) – Küresel helal ürün ve hizmetler pazarının 2028’e kadar 11,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, Türkiye’de “Helal Uygunluk Belgesi” veren kurumların arasına bir yenisi eklendi. Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam ülkeleri için iş dünyasının önemli bir standardı olan Helal Uygunluk Belgesi vermek için yetkilendirilen ilk üniversite oldu.

İslam ülkelerinde pek çok iş kolunu kapsayan ve önemli bir sektöre dönüşen helal ürün ve hizmetler pazarına ilişkin öngörülerde, pazarın 2028’e kadar 11,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin edildi. Türkiye’de de ürün ve hizmetlerin İslami koşullara uygun olup olmadığını belirlemek için önemli bir standarda dönüşen Helal Uygunluk Belgesi vermeye yetkili kurumlara bir yenisi eklendi. Lokman Hekim Üniversitesi çatısı altında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve dezenfektanlar gibi ürünler ile yemek, turizm gibi hizmetlere yönelik eğitim ve AR-GE faaliyetleri yürüten Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUHAM), “Helal Belgelendirme” hizmeti vermeye başladı.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü ve LHUHAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Gültekin, “Lokman Hekim Üniversitesi olarak Helal Uygunluk Belgesi vermek için yetkilendirilen ilk üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, tutarlı, tarafsız, bağımsız değerlendirme süreçlerinde, gizlilik ilkesine de özen göstererek şeffaf bir helal belgelendirme hizmeti vermeye başladı” dedi.

İSLAM COĞRAFYASININ KÜRESEL KURUMLARININ STANDARTLARI UYGULANIYOR

İslami ve etik değerlere bağlı uzman kadrosuyla bilimsel ve teknolojik altyapısı sayesinde sürdürülebilir ve güvenilir çalışmalar yürüten merkez, ürün ve hizmetlerin hammaddeden başlayarak sunumuna kadar tüm zincirde teknik kriterlere ve İslami değerlere uygun olarak üretildiğini teyit edebilen ilk üniversite oldu. Helal belgelendirmenin, ürün ve hizmetlerin izlenebilirliğini sağlayarak tüketiciye helal ve sağlıklı olarak ulaştırıldığını garanti altına aldığına dikkat çeken Fatih Gültekin, “İlgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapan merkezimiz, belgelendirme sürecinde İslam İş Birliği Teşkilatı’na (OIC) bağlı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından hazırlanan helal standartlarını esas alıyor. Başvurunun incelenmesiyle başlayan süreç, tetkik, muayene ve deney aşamalarıyla devam ediyor. Değerlendirme adımının ardından belgelendirme kararı veriliyor. Belgelendirme sonrasında da merkezimizin gözetim tetkikleri ve gerekli durumlarda özel tetkik talepleri olabiliyor, bu sayede izlenebilirlik sağlanıyor” dedi.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI TİCARETTE ENGELLERİ KALDIRAN BİR BELGE”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi olan ve uzun yıllardır helal ve sağlıklı gıda alanlarıyla ilgilenen tıp doktoru ve biyokimya uzmanı Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü ve LHUHAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Gültekin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Helal Uygunluk Belgesi gıdadan kozmetiğe, temizlik ürünlerinden dezenfektanlara, yiyecek içecek hizmetlerinden turizme, pek çok alanda verilebiliyor. Merkezimizin başvurularını almaya başladığı belgelendirme hizmetiyle, tüketicilere güvenli ürün ve hizmetlerin ulaştırılmasına aracılık ediyoruz. Verdiğimiz Helal Uygunluk Belgesi bir kalite göstergesi olarak, ulusal ve uluslararası ticarette engelleri kaldıran bir belge özelliği taşıyor. İslam coğrafyalarını hedefleyen marka ve üreticiler için hızlı, şeffaf ve bilimsel süreçler sunuyoruz.”