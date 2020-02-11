Vakıf kültürü en temelde devlet dışı ve sivil bir kültürdür. Gerçek ya da tüzel kişilerin şahsi servetlerini, gelirlerini ya da mallarını vakfederek bilim, sağlık, sanat, kültür ve eğitim ve benzeri gibi kamusal bir hizmeti üstlenmesinin yoludur. Vakıf kültürü en temelde bir iyilik kültürüdür, insanların kişisel istek ve ihtiyaçlarına ayırabileceği kaynakları toplum yararına harcamalarıdır.

Ekonomik anlamda vakıf; kişisel çalışma ve gayretle elde edilen imkânların ve mal varlığının gönül rızasıyla ve iyilik yapma amacı ile paylaşılmasını öngören hukuki bir sistemdir.

Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Devlete ödenmesi gereken vergiler elbette kişisel mal, gelir ya da servet olarak kabul edilemez, devlete ödenmesi gereken vergiyi vakıflara aktarmak vakıf mantığına aykırıdır. Kişi ancak devlete ödeyeceği vergileri ödedikten sonra geriye kalan şahsi gelirden bir vakfa bağış yapabilir.

Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. O halde vakıf tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistemler bütünüdür.

Bir vakfın üç ana unsuru söz konusudur. Bunlar; Vâkıf yani vakfeden olmalı, diğeri Mevkuf, yani vakfedilen şey ve sonuncusu ise Vakfın menfaatlerinin tahsis edildiği kişilerdir. Bir vakfın kurulmasında, oluşmasında bu üç ana unsur da aynı anda bulunmak durumundadır!

Tarihin en eski devirlerinden beri bazı malların bağışlamaya, vasiyete veya kamu yararına tahsislere konu edildiği bilinmektedir. Sümer kent devletlerinde “tapınak sosyalizmi/teokratik sosyalizm” olarak isimlendirilen bir yönetim biçimi uygulanırdı. Bu toplumlarda tapınaklar, şehir hayatı ve ekonominin merkezi idi. Sümerler çeşitli dinî ve kamusal mal “habs”lerinin yanı sıra insanlar kendi vücutlarını dahi tapınaklara adarlardı.

Hititlerde Kral Hattusilis’in (M.Ö. 1280-1290) savaşlarda kazandığı bazı gayrimenkulleri tanrıça için özgüleyerek malların yönetimini oğluna verdiğine ilişkin bilgiler vardır.

Eski Yunan’da bağışlar ve vasiyetler site/şehir için ve şehir adına yapılır; tahsis amacı doğrultusunda kullanılırdı (donatio sub modo).

İslâmiyet’ten önceki Türk devletlerinde de hayır maksatlı bir müessese olan vakfın kökeni olabilecek farklı bazı örf-âdet kuralları ile hukuk uygulamaları vardır.

Örneğin Uygur hânı Kadır Bilge Han’ın Budist Murutluq Manastırı’na verdiği bir özel mülkiyet ve buna bağlı vergi muafiyet belgesine rastlanmıştır. Bu belgede öncelikle manastırın Uygur hükümdarının koruması altında olduğu belirtilmiştir.

Özellikle Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kurdukları Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarında vakıfların ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ise söylemeye bile gerek yoktur.

Bir çok hanedan mensubu, zengin kişi ya da bürokrat şahsi servet, mal ya da mülklerini vakfederek topluma yararlı, kamusal işleri üstlenmiştir. Osmanlı devrinde kurulmuş ve hala topluma hizmet eden vakıflar bugünde vardır, yaşamaya, hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedirler.

Vakıflara belirli vergi imtiyazları tanınması da doğaldır, lakin devletin kaynaklarını vakıflara aktarmak, devlete verilmesi gereken vergileri vakıflara yönlendirmek vakıf kültürünün temel yapısına aykırıdır! Doğrudan ya da dolaylı olarak bir vergi geliri vakfedilemez.

Devletin hakkı olan ve hizmetlerinde kullanacağı en asli kaynak olan vergiyi vakıflara aktarmak hem vergi ve hem de vakıf mantığına aykırıdır!

Uzun zamandır ülkemizde vakıf uygulamaları iktidarların kendi istedikleri kesimlere ve kendi hedefleri doğrultusunda kaynak aktarılmasında kullanılmaya başlamıştır. Vergi olarak bütçeye girmesi ve oradan harcanması gereken vergi, harç ve benzeri mali kaynaklar vakıflar, dernekler ve benzeri sivil toplum kuruluşları eli ile bütçe dışı tutulmakta ve bütçe dışı harcanmaktadır. Bu hem bütçe disiplini ve hem de demokratik yaşam için son derecede sakıncalı bir durumdur. Bir şirketin, devlete vergi olarak vermesi gereken parayı vergi matrahından düşerek, herhangi bir vakfa, derneğe ya da benzeri bir yapıya aktarması kabul edilemez bir durumdur. Bundan hem devlet ve hem de vakıf kültürü büyük yapısal zarar görür, demedi demeyin.