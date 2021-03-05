Vakaların arttığı Keşan’da, kaymakam ve belediye başkanı denetime çıktı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- TÜRKİYE’nin koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde, denetimler sıklaştırıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, polis ve zabıta ekipleriyle denetime katıldı. Başkan Helvacıoğlu, ‘gönüllü karantina’ çağrısına vatandaşların kısmen uyduklarını söyledi.

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Edirne ‘çok yüksek risk’ ile ‘kırmızı’ kategoride yer aldı. Edirne’nin kırmızı kategoride yer almasında en büyük etken ise Keşan’da artan vaka sayıları oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, 20 maddelik önlem kararları alındı. Şehirdeki parklar ve semt pazarları kapatılırken, toplu ulaşım araçlarının yolcu kapasitesi yüzde 50’ye düşürüldü. Keşan Belediyesi tarafından hoparlörlerden ‘evde kal’ çağrısı yapılırken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle banka ve PTT şubeleri önünde sıra bekleyenler anonslarla sık sık uyarıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde polis ve zabıta ekipleriyle birlikte çarşı merkezindeki denetimlere katıldı.

‘KIRMIZIDAN MAVİYE DÖNMEK İÇİN İDDİALIYIZ’

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yaptıkları ‘gönüllü karantina’ çağrısına vatandaşların kısmen uyduklarını belirterek, “Keşan olarak kırmızıdan maviye dönmek için iddialıyız. Bunu da başaracağız. Bugün vatandaşımız, esnafımız çok duyarlı. Bazı eksiklerimiz var ama onları da tamamlıyoruz. Denetimler arttı. Kurallara uymayanlara cezai işlem yapılıyor. Parklar ve pazar yerleri kapatıldı. İnşallah 3- 4 gün içerisinde bu sıkı denetimlerle, vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla, esnafımızın da bize destek olmasıyla bu işi başaracağız. Edirne’nin maviye dönmesi için Keşan’dan gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

‘BU İŞİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’

Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşların toplanmasını önlemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Maskesiz kimsenin olmadığını da görüyoruz. Burada vatandaşımız hassasiyet gösteriyor. Bu işi birlikte başaracağız. Önce kendimizin, sonra komşumuzun ve kapalı olan esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Keşan bunu başaracak güçte. Şu an merkez, köy ve beldelerimize odaklandık. Şu an 4- 5 köyde kontrollü giriş-çıkışlar var. Karantina değil. Jandarma ekiplerimiz de bunu sağlıyorlar” diye konuştu.

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