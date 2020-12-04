Ana Sayfa Güncel Haberler Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya’da aile içi bulaşlar yüksek //Ek fotoğraflar
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Eşini öldürüp, intihar ettiği tüfeği ‘avda kullanacağım’ diyerek 1300 TL’ye almış
Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)- EDİRNE'de, boşanma aşamasındaki eşi Nilay K.'yi (38) av tüfeğiyle vurarak öldüren ardından aynı silahla intihar eden Mehmet Emin K.'nin, tüfeği, olay günü...
Okul bahçesindeki kümesten sağlanan yumurtalar öğrencilere burs oldu
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Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin’e uğurlandı
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Zonguldak’ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı
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