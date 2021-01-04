Vaka sayısının 5 kat arttığı ilçede ‘rehavet’ uyarısı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’da Altıntaş Kaymakamlığı son bir haftada ilçede görülen koronavirüs vaka sayılarının 5 kat arttığını açıkladı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, “Rehavete kapılma hatasına düşülürse, bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır” ifadeleri yer aldı. İlçedeki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. İlçenin büyük bir kısmı ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle kaplandı.

Kütahya’nın 10 bin nüfuslu Altıntaş ilçesinde kaymakamlıkça, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine uyarılarda bulunuldu. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son 1 haftada vaka sayılarının 5 kat arttığı belirtilerek, “Rehavete kapılma hatasına düşülürse, bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Salgın ile ilgili tüm önlem ve tedbirler artırılmış olup, kontroller titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Ancak birlikte hareket etmediğimiz sürece daha da kısıtlayıcı tedbirlerin uygulamaya geçmesi de kaçınılmaz olacaktır” denildi.

‘REHAVET VİRÜSÜN EN İYİ DOSTU’

Sağlık çalışanları başta olmak üzere, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu personellerinin salgınla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Ancak salgının durdurulmasında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde, rehavete kapılmadan, alınan tüm tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, misafirlik, ziyaret, tören vb. sebeplerle topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelinmemesi büyük önem arz etmektedir. Salgınla mücadelemizde vatandaşlarımızın iş birliğini ve desteğini bekliyor, önlem ve tedbirlerin en etkili şekilde sonuç vermesi için birlikte hareket etmeyi rica ediyoruz. Unutmayalım ki rehavet virüsün en önemli dostu, sağlığımızın en büyük düşmanıdır” ifadelerine yer verildi.

Altıntaş ilçesindeki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. İlçenin büyük bir kısmı ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle kaplandı.

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