Vaka sayısı düşen Diyarbakır’da, cadde ve sokaklar boş kaldı

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) – DİYARBAKIR’da, hafta sonu ve gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayıları yüzde 25 düştü, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65’e gerilerken, kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ülke genelinde saat 21.00’den sonra ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları Diyarbakır’da sonuç vermeye başladı. Son 2 haftada filyasyon ekibi sayısının 370’den 590’a çıkarıldığı kentte son hafta içerisinde günlük vaka sayısında yüzde 25 düşüş olurken, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’e düştü. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentte cadde ve sokaklar yine boş kaldı. Güvenlik güçleri kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürdü. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

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