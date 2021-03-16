Vaka sayısı artan Iğdır’da, validen ‘mezar ziyareti’ uyarısı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- VAKA oranında büyük artış yaşanan Iğdır’da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaklaşan nevruz dolayısıyla kabir ziyaretinde bulunanları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 6-12 Mart’ı kapsayan, illerin vaka oranları açıklandı. Kentte, 27 Şubat-5 Mart’ta 100 binde 24,84 olan vaka oranı, 6-12 Mart’ta 80,97’ye yükseldi. Vaka oranında artış yaşanan kentte Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, halkı uyardı. Nevruz dolayısıyla kabir ziyaretine gideceklerden maske ve mesafe kurallarına uymasını isteyen Vali Sarıibrahim, “Özellikle il dışından gelenler kurallara uymalı. Yavaş yavaş kırmızıya doğru gidiyoruz. Herkes kuralarla uymalıdır, bunun vebali büyüktür. Herkesten rica ediyoruz; kurallara uysunlar. Esnafımızın iş yerini kapatmak istemiyoruz. İnşallah maviye tekrar döneriz. 25 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Iğdır’da 55 kişi hayatını kaybetti. Özellikle cemaati uyaralım. Kabir ziyaretin gelenler, kurallara uysunlar; maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım” dedi.

ZABITADAN MEZARLIK GİRİŞİNDE UYARI

Öte yandan Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri, kabir ziyaretine gelenleri Asri Mezarlık girişinde uyardı. Geçen yıllara göre, ziyaretçi sayısının azaldığı mezarlığa gelenlerden maske takmalarını ve mesafeye dikkat etmelerini isteyen zabıtalar, denetimde bulundu.

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