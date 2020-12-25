Vaka sayılarının yüzde 66 düştüğü Gaziantep’te, Vali ve belediye başkanından, ‘tedbir’ çağrısı

Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs vaka sayılarının yüzde 66 oranında düşüş gösterdiği kentte; disiplinli şekilde tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te vaka sayılarının yüzde 66 oranında düştüğünü açıkladı.

Vaka sayılarındaki düşüşü değerlendiren Gaziantep Valisi Davut Gül, maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesinin en önemli etken olduğunu söyledi. Vaka sayılarındaki düşüşün Gazianteplilerin başarısı olduğunu ifade eden Gül, “Kendimizi disipline ettiğimizde dikkat ettiğimizde vaka sayıları düşüyor. Tedbirleri gevşettiğimizde dikkat etmediğimiz zaman bir hafta sonra yükseliyor. Dolayısıyla bunun düşüşünü, yükselişini çok dikkate almamak lazım. Tamamen yok olana kadar bu disiplinli yaşama devam etmemiz lazım. Maske-mesafe temizliğe Gaziantepliler olabildiğince dikkat ediyorlar onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘KORONAVİRÜSTEN EN HIZLI KURTULAN ŞEHİR GAZİANTEP OLACAK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise birçok alanda örnek çalışmalar yaptıklarını ve vatandaşların kurallara uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

“En önemli şey vatandaşın disipline olmasıydı, koordinasyondu ve gelen genelgelerin hayata geçirilebilmesiydi. Bu noktada üzerimize ne iş düşüyorsa yaptık. Büyük bir lojistik desteği sağladık. Biz temaslıları, şüphelileri, pozitif olanları, hastaları toplu taşımaya bindirmeyerek otobüsleri güvenli ve sağlıklı hale dönüştürdük. Güvenli okul yaptık. Çocuklarımızın güvenli okullarda okuması için. Sağlık adına, şehrin sağlıklı olması adına şehrin bir an önce bu musibetten kurtulması için bütün belediye başkanlarımızla çok yoğun çalıştık. Valimizin başkanlığında halkımız inandı ve güvendi. Rakamlar bir ile başladı. O bir bitene kadar çok disiplinli olarak maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat edeceğiz. Koronavirüsten en hızlı kurtulan şehir Gaziantep olacak.”

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