Vaka sayılarının arttığı İzmir’de, toplu taşıma araçları alarm veriyor

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘3’üncü zirvesini yaşıyor’ dediği İzmir’de, toplu taşımalardaki kalabalık tehlike saçıyor. Sabah işe giderken endişe yaşandıklarını belirten birçok vatandaş, önlem alınması gerektiğini belirtti.

Ege Denizi’nde 30 Ekim’deki 6.6 büyüklüğündeki depremden önce, koronavirüse karşı verilen mücadelede en iyi 10 şehir arasında gösterilen İzmir’de vaka sayısı arttı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in, “Depremde temaslısı, pozitifi sokağa koştu ve bu durum vaka sayılarında bir patlamaya sebep oldu” diyerek açıkladığı kentteki koronavirüs vaka artışı, istatistiklere de yansıdı. Kentteki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6’ya yükselirken, servislerde ve solunum cihazlarındaki doluluk ise yüzde 58.3’ü buldu. Vaka artışlarına rağmen toplu taşımalardaki kalabalıkların önüne geçilemedi. İşe gidip gelmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, yoğunluktan duydukları endişeyi dile getirdi.

‘HİÇBİR ŞEKİLDE KAÇAMIYORSUN’

Vatandaşlardan Ali Çetin, İZBAN’ın saat 08.00-09.00 civarında çok kalabalık olduğunu belirterek, “Şu an geldiğimizde yüzde 50’si doluydu İZBAN’ın, ancak sabah dediğim saatlerde yüzde 100 dolu oluyor. Ayakta sıkışarak geliyoruz. Maskeyi bile tam takmayanlar var. İnsanlardan hiçbir şekilde de kaçamıyorsun. Köşeye geçsen, bir sonraki durakta senin olduğun yere 20- 25 kişi daha geliyor ve kalabalığın içinde kalıyorsun. Maske ve dezenfektan kullanıyoruz, başka da bir önlem alamıyoruz” dedi.

‘SOSYAL MESAFEYE UYULABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Vatandaşlardan Şeyma Özkök ise, “Endişeleniyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Toplu taşımalar çok kalabalık. Özellikle akşam saatleri çok kalabalık oluyor. Sabah saatlerinde bir dağılım söz konusu ama akşam saatleri için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İnsanların sosyal mesafeye uyabilmesi mümkün değil. Tabi ki çalışanlar haklı olarak ve mecbur olarak toplu taşımayı kullanacaklar. Ancak çalışmayanların şu aşamada gezme olayını azaltmaları hepimizin hayrına olacak. Toplu taşımada kendimce önlemler alıyorum. Maskemizi zaten takıyoruz. Onun dışında çok sık ellerimi yıkıyorum ve dezenfektan kullanıyorum. Eve gidince de kıyafetlerimizi değiştiriyorum ve temizleninceye kadar yakınlarımızla temas kurmuyorum” diye konuştu.

‘TOPLU TAŞIMAYA MECBURUZ’

İş yeri Karşıyaka’da olan Aslı Ayla, “Bu kafeteryaların kapatılması iyi oldu. İnsanlar kahvaltılara gidiyorlar, yemeklere gidiyorlar çalışan insanların hayatı etkileniyor. Mesela ben çalışan birisiyim, mecburum toplu taşıma kullanmaya. Zaten şahsi araçla gidip gelmeye benim maaşımdaki insanların gücü yetmiyor. Şahsi gezmeleri azaltmak gerekiyor. 65 yaş üstü hala sokakta ve toplu taşıma kullanıyorlar. Benim mesaim normalde 9’da başlıyor, Karşıyaka’da çalışıyorum. İZBAN oldukça kalabalıktı Dikkat etmeye çalışıyorum, umarım yakalanmayız” dedi.

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