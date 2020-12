Vaka sayılarının arttığı bugünlerde bağışıklığı güçlendirecek besinler

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- KORONAVİRÜS vakalarının artış göstermesinin ardından bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulacağı konusu öne çıktı. Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar, bu dönemde yeteri kadar dinlenilmesi, vücut sıcaklığının korunması gerektiğini özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarının son günlerde artmasının ardından vatandaşlar, özelikle beslenmelerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlar, bolca tüketilmesi gereken besinleri anlattı. Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor. Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

‘DİNLENMEK VE YETERİ KADAR VİTAMİN ALMAK ÖNEMLİ’

Vücut direncini artırma yollarını anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, “Vücudumuzun bağışıklık sistemi önemli. Vücudunuz ne kadar bağışıklık açısından güçlüyse hastalıklarla o kadar daha az karşılaşıyoruz. Ayrıca hastalıklar daha hafif seyrediyor. Bağışıklık sistemi için en önemli şeyler şunlar. Bir, vücudun yeteri kadar dinlenmesi. Bu çok önemli bir konu ancak ihmal ediliyor. Yeteri kadar uyku önemlidir. Bunun yanındaki bağışıklığın güçlü olması için diğer önemli konuların başında vitaminler geliyor. Yeterli vitamin almak da önemli. Vitaminlerde iş bitmiyor, proteinler de önemli. Proteinler antikor oluşmasını sağlar. Bunun yanında vücudumuzun kalorisini iyi tutmak önemli. Bu dönemde aşırı diyet ya da perhiz önermeyiz. Dengeli bir şekilde beslenmeli ve yeteri miktarda sıvı almalıyız. Vücut sıcaklığı da önemli. Vücudumuzun sıcaklığını korumalıyız. Vücut sıcaklığımız düşünce direncimiz de düşüyor” dedi.

‘D VİTAMİNİ VE PROBİYOTİĞE ÖNEM VERİN’

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, “Pandeminin yükselişe geçtiği bugünlerde doğru beslenme çok önemli. Özellikle antioksidan zengin olan, vitamin- minarelerden güçlü meyve ve sebzelere yer vermek önemli. Güçlü bir bağışıklık için önemli olan bir diğer nokta ise bağırsak sağlığımızı korumamız. Bağırsak sağlığımızı destekleyecek probiyotikten zengin kefir ve yoğurtları tercih edebiliriz. Pandemi sürecinde en önemli vitaminlerden birisi D vitaminidir. D vitamininden zengin süt ürünleriyle, mantar ve yumurta sarısı gibi ürünlere de beslenmemizde yer vermeliyiz. Hafta sonu evde kaldığımız dönem hareketsizliğe bağlı olarak hem enerji harcamamız azalıyor. Hem de can sıkıntısından yemek yeme eğilimimiz artıyor. Bu da tabi ki kilo artışıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için özellikle kahvaltı ve akşam yemekleri arasına özelikle 1 ya da 2 ara öğün yapmak hem iştah kontrolümüzü sağlayacak hem de fazla kilo alımımızı engelleyecek. Sabahları yumurta, peynir, zeytin, mevsim salatası ve tam tahıllarla hazırlanmış dengeli bir kahvaltıdan sonra gün içiresinde kuru ve taze meyveler; fındık, fıstık ve badem gibi yağlı tohumlar ayran, kefir gibi süt ürünleriyle hafif ara öğünler yapabiliriz. Akşamları da ton balıklı, tavuklu, etli veya kuru baklagillerle hazırlanmış bir salata yanında yoğurt ve çorbayla da yine dengeli ve besleyici bir menü oluşturmak mümkün” diye konuştu.

