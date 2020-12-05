Vaka oranının iki katına çıktığı Antalya evlere kapandı, sokaklar köpeklere kaldı (2)

TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİ’NDE

Vaka sayısı yüzde 100 artan Antalya’da 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamada istisnalar arasında yer alan yabancı turistlere kaldı. Sahile gelen turistlerin bazıları kumsalda uzanarak güneşlenirken, kimileri ise sahil bandında yürüyüş yaparak, bisiklete binerek boş sahilin tadını çıkardı. Sahildeki çocuklar da kum ve suyla oynayarak zaman geçirdi. Kamp için Antalya’da bulunan Ukraynalı sporcular da sabah saatlerinde antrenmanlarını sahil bandında gerçekleştirdi. Sporcuların bazıları koşu yaparken, bazıları da kumların üzerinde ağırlıklarla çalıştı.

Kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler de turistlerin arasına karışarak sahile gelip zaman geçirdi. Sahile gelen kişilerin yasak olmasına rağmen banklara oturarak denizi izlediği görüldü. Konyaaltı Sahili ve kent merkezindeki sessizlik ise havadan görüntülendi.

Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)

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