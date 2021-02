Vaka oranının her hafta azaldığı Bingöl’de, sağlık ekiplerinin ‘aşı’ mesaisi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın il bazlı açıkladığı haftalık vaka sayılarında Bingöl, önceki haftaya göre, yaklaşık 8 puan daha düşerek, her 100 bin kişide 18,45 vaka ile ilk 10 kent arasında yer aldı. Bu düşüşte önemli rolü olan sağlık çalışanları, hem soğuk hem de koronavirüs ile mücadele ederek, köy köy gezip, aşılama çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 12 bin 990 Covid-19 aşısı uygulandı. Merkez Gökçekanat ve Genç ilçelerine bağlı Bahçeli köylerinde aşılama çalışmalarını sürdüren, filyasyon ekibinde görevli Sinem Burkay, olumsuz hava koşullarından dolayı bazen çok zorlandıklarını ama koronavirüsle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın il bazında açıkladığı haftalık tabloya göre, Bingöl’de 8- 14 Şubat’ta her 100 bin kişiden 26,81 vaka tespit edilirken, bu rakam, 15- 21 Şubat’ta 8 puanlık düşüşle 18,45 oldu. Bu düşüşte önemli rol üstlenen sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadeleyi dondurucu soğuğa rağmen köy köy gezerek, sürdürüyor. Yaşlılara yönelik aşılama çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, zorlu arazi şartlarında kimi zaman araçların ulaşamadığı bölgelere de yürüyerek, gidip, aşı yapıyor.

‘KAR VARKEN DAHA SIKINTILIYDI’

İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 12 bin 990 Covid-19 aşısı uygulandı. Merkeze bağlı Gökçekanat ve Genç ilçesinin Bahçeli köylerinde aşılama çalışmalarını sürdüren, filyasyon ekibinde görevli Sinem Burkay, olumsuz hava koşullarından dolayı bazen çok zorlandıklarını ama koronavirüsle mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Burkay, “Evde aşı olma hakkı olan vatandaşlarımıza evlerinde aşı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza aşı yaptıktan sonra bir süre beklememiz de gerekiyor. Herhangi bir yan etki olursa müdahale edebilmemiz için bekliyoruz. Genel bilgilendirme yapıyoruz. Müdahale gerektirmeyen yan etkilerinden bahsediyoruz. Aynı zamanda ikinci dozun tekrar yapılması gerektiğini, tarihini ve nasıl randevu alacaklarından bahsediyoruz. Hastalarımıza bunları anlatıyoruz. Kar varken ve fazlayken biraz daha sıkıntılıydı ve zorlanıyorduk ancak şu an karlar erimeye başladı” diye konuştu.

