Vaka oranı yükselen Erzurum’da ‘turuncu’ endişesi

Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)- ‘YERİNDE karar’ dönemine geçilmesiyle kademeli normalleşme sürecinde, 48,30’luk vaka oranıyla orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Erzurum’da, son hafta artan yoğunluktan dolayı bu oran 52,22’ye yükseldi. Vaka oranının yükselmesiyle kent merkezinde yeniden kısıtlama korkusu yaşanmaya başladı. İşletmeci Recai Emeç, “Lokantamızı açtık, nefes almaya başladık. Vakaların tekrar artış göstermesi üzücü. Hepimiz dikkat edersek bu işin üstesinden gelebiliriz” dedi.

Kontrollü normalleşme dönemine 100 binde 48,30’luk vaka oranıyla orta riskli il olarak sarı kategoride giren Erzurum’daki vaka yükselişi korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son paylaştığı haftalık vaka sayılarını içeren risk haritasına göre, vaka oranı 100 binde 52,22’ye yükselen Erzurum, ‘turuncu alarm’ verirken, yüksek risk grubu endişesi de başladı. Hafta içi kent merkezinde oluşan yoğunluk tedirginliğe neden olurken, bazı kişilerin maske takmaması dikkat çekti.

‘SADECE BİZ DEĞİL HERKES DİKKAT ETMELİ’

Yoğunluğun arttığı kent merkezinde esnaf ise tekrar kepenk kapatmanın endişesini yaşıyor. Erzurumlu dönerci Recai Emeç, “Lokantamızı açtık. Az da olsa nefes almaya başladık. Vakaların tekrar artış göstermesi üzücü. Daha çok dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyuyoruz. Herkesin kurallara uymasını istiyoruz. Biz lokantamızda sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyuyoruz. Gelen müşterilerimize HES kodu soruyoruz ve maskeleri yoksa temin ediyoruz. Bu iş sadece restoranların dikkat etmesiyle olmuyor. Bütün sektörlerin dikkat etmesi gerekiyor. Kapanma bizim, çalışanlarımızın ve ülkemizin zararına oluyor. Hepimiz dikkat edersek bu işin üstesinden gelebiliriz” diye konuştu.

‘KIRMIZIYA DÖNERSEK ESNAF İÇİN ZOR OLUR’

Kısıtlamanın esnetilmesinden dolayı birçok kişinin rehavete kapıldığını söyleyen Hakim Nalkıran ise “Şu dönemde biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Rahatlamanın alemi yok. Kısıtlamalar gevşetildi ama bu maske, mesafe ve hijyenden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Esnafımız şu an küçük de olsa derin bir nefes almaya çalışıyor. Vaka artışı bu hızla devam ederse belli ki o nefes yarım kalacak. Buna sebep olup vebale girmeyelim. Maske takmak zor bir şey değil hayatımıza gireli 1 yıl oldu. Mesafeye gelince kol kola değil de yarım metre arayla yürümek zor değil. Kırmızıya dönersek esnaf için çok zor olur. Önümüz ramazan, insanları ekmeğinden etmeyelim. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

‘YÜZ YÜZE EĞİTİM İHTİYAÇ AMA NE YAPACAĞIZ, BİLMİYORUZ’

Erzurum’da öğretmenlik yaptığını söyleyen Mevlüde Doğan da “Okullar ve iş yerleri bence erken açıldı. Vakalar birden artış gösterdi. Okullarda sınav yapmaya başladık. Öğrencileri her ne kadar uyarsak da tedbir alıp dikkat etmiyorlar. Yüz yüze eğitim tabi ki de ihtiyaç ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dışarıdaki yoğunluk aşırıya kaçmış durumda. Kesinlikle yeniden kapanacağız. Yaş aralığına göre insanların dışarı çıkması gerekiyor. Şu an herkes sokakta” diye konuştu.

DOĞU’DA ‘MAVİ’ İLLER ‘SARI’YA DÖNMEK ÜZERE

Öte yandan Doğu Anadolu’da mavi kategorideki illerin sarıya dönmek üzere olduğu görüldü. Normalleşme dönemine düşük riskli olarak mavi kategoride giren, vaka sayısı 100 binde 17,19 ile Iğdır, 19,00 ile Ağrı, 16,64 ile Muş’ta ise sarı kategoriye girme endişesi arttı. Vaka sayıları; 27 Şubat-5 Mart verilere göre Iğdır’da 24,84’e, Ağrı’da 24,47’ye, Muş’ta 23,84’e yükseldi. Normalleşme adımlarının atıldığı illerde artan vaka artışları, kısıtlamaları tekrar gündeme getirdi.

FOTOGRAFLI