Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü(2)

Otokrasi heveslisi popülist liderlerin yönetim biçiminin yeni adı Trumpizm oldu.Amerika Birleşik Devletlerinde son yaşanan olaylar iktidarda olmasına rağmen mızmız şikayetler savurarak “ben mağdur edildim” edebiyatı yapan, seçim kaybedince gururu incinen popülist bir politikacının yol açtığı korkunç bir felakettir. Neticede galeyana gelen kalabalık Kongre binasını işgal etmiş, kırmış dökmüş ve olaylar sonucunda dört can kaybı yaşanmıştır.