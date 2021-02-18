Vagondan kömür çalarken yakalandılar

Kahvenin güçlü bir antioksidan olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Beğenik, “Damar sertliği erkeklerde daha fazla görülüyor. Dolayısıyla kahve içen erkekte damar sertliği riski azalırsa sağır olma ihtimali de düşer. Damarlardaki herhangi bir problem yani damar yapısının bozulması bütün organları etkiler. Çünkü organlar damarlar yardımıyla çalışır. Hangi organa ait damarın yapısı hasar alırsa, o organın fonksiyonu da olumsuz etkilenir” dedi.