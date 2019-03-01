Büyükşehir belediye başkan adaylarının seçmene vaatlerinden bazıları şöyle:

-Halkın gıda, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacak, sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız.

-75 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs vereceğiz.

-Suyu halka yüzde 40 indirimli satacağız.

-Öğrencilerin aylık 85 lira olan ulaşım kartını 50 liraya düşüreceğiz

-Kentin belli meydanlarında halka bedava çorba içireceğiz.

-Öğrencilerin çamaşırlarını bedava yıkayacağız.

-Yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtacağız.

-Kenar mahallelerde bedava süt dağıtımı yapacağız.

-200 bin kişiye istihdam imkanı yaratacağız

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Seçmene hoş gelecek vaatlerde bulunmak iyidir ama bunun kaynaklarını da göstermek gerekir.

Ölçüsüz vaatlerin sonunda halka vergi, harç, kira ve enflasyon olarak döneceğini bilmeliyiz.

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Keşke bir başkan adayı da çıkıp şunları söyleyebilse:

-Kaçak binayı, yapanın tepesine yıkacağım.

-Ne bankamatik memurum, ne bankamatik işçim olacak, belediyedeki tüm elemanları günde 8 saat arı gibi çalıştıracağım.

-Belediye çorbacı da, aş evi de, sosyal yardım vakfı da, çamaşırhane işletmecisi de değildir. Sizlere alt yapısı dört dörtlük bir kent, ulaşımın rahat olduğu yollar, uçsuz bucaksız yeşil parklar, oksijeni bol hava vaat ediyorum.

-Ben kentin hem çöpçüsü hem sucusuyum.

Her akşam çöplerinizi toplayacak, mahallenizi pırıl pırıl yapacağım. Musluklarınızdan her daim içilecek nitelikte temiz su akıtacağım.