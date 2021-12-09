Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir evin çatısından uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir evin çatısından zaman zaman uzun namlulu silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada ateş açan şüphelinin M.C. olduğu saptandı. M.C., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 1 şarjör ve 10 mermi ele geçirildi.

M.C.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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